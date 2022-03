Manson verklagt Evan Rachel Wood wegen Verleumdung

Weitere Frauen brachten in den vergangenen Monaten Vorwürfe oder Klagen gegen den 53-jährigen Manson wegen sexueller beziehungsweise physischer Gewalt vor. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein. Im vorigen November durchsuchten Beamte das Haus des Rockers in Los Angeles. Laut einer früheren Mitteilung des Sheriff-Büros drehen sich die Nachforschungen um Vorwürfe häuslicher Gewalt in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte.