Aus für Russen-Gas: Gewessler fordert Versorger

Am Mittwoch übte die EU-Kommission Kritik an Österreich, weil es keinen „klar definierten kurzfristigen“ Plan zur vollständigen Abkoppelung von russischen Gasimporten gibt. Österreich konnte seine Abhängigkeit zwar verringern, liege aber noch immer weit über dem EU-Durchschnitt. Gewessler wies die Kritik zurück und verwies darauf, dass der Anteil der Gasimporte aus Russland von März 2022 bis Dezember 2022 von 80 auf 50 Prozent gesunken sei. Im März 2023 kamen dann aber wieder 79 Prozent der Gasimporte aus Russland. Der Anteil schwanke „monatlich ziemlich stark“, so die Energieministerin. „Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht über den Berg.“