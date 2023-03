Hälfte unseres Gases immer noch aus Russland

NEOS: „Sind geopolitischer Geisterfahrer in Europa“

Für den Direktor des NEOS Lab, Lukas Sustala, hat Österreich in der EU dennoch einen Sonderweg eingeschlagen. „Österreich ist mit seinen signifikanten Gasimporten einer der letzten westlichen Kunden für russisches Gas. Damit werden wir zum geopolitischen Geisterfahrer in Europa“, so Sustala.