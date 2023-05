Gewessler: Tiroler Transitverbote bleiben aufrecht

Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat vor der Ratssitzung der EU-Verkehrsminister am 1. Juni in Luxemburg betont, dass - trotz eines anstehenden Vorstoßes von Italien und Deutschland - an den Tiroler Anti-Transitmaßnahmen nicht gerüttelt werde. „Die Tiroler Maßnahmen schützen die Menschen vor Ort. Und so lange das notwendig ist, bleiben sie“, erklärte Gewessler am Donnerstag.