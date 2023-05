Letzte Generation: Deutsche zum Protest aufgerufen

„Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der Letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren“, so van Baalen. Man müsse jetzt Widerstand leisten. „Deswegen fordern wir alle Bürger*innen dieses Landes auf, sich an unseren Protestmärschen zu beteiligen“, richtete die Klimaaktivistin einen Appell an die Bevölkerung.