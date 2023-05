Babler: „Bin nicht für Hinterzimmerpolitik“

„Nicht für Hinterzimmerpolitik“

Nun werden am 3. Juni die 609 Delegierten entscheiden, wer die SPÖ in die Zukunft und damit wohl auch in die nächste Nationalratswahl führen soll. Oder doch nicht? So wurde gemunkelt, es würde ein Angebot Bablers an Doskozil geben, dass der Traiskirchner Bürgermeister den Parteivorsitz übernimmt und Doskozil als Spitzenkandidat bei den nächsten Wahlen antreten soll. Stimmt so nicht, sagte Babler, er sei auch nicht „für diese Hinterzimmerpolitik“, erklärte er in Anspielung auf die Sitzungen der SPÖ-Gremien am Dienstag. Diese wurden von einem Insider des Team Doskozil schlichtweg als „arg“ bezeichnet, Doskozil bot sogar zwischendurch seinen Rückzug an.