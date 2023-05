Grenzenlos: Wenn Militärmusik Nationen verbindet

So viele Militärmusiker wie noch nie in Klagenfurt

2003 fand in der Kärntner Landeshauptstadt das letzte Mal ein Militärmusikfestival statt, noch im alten Stadion, jedoch nicht in dieser Größe. So ist das Wörthersee-Stadion seit Montag die militärische Heimat von insgesamt 1200 Soldaten, es hat damit sozusagen eine größere Truppenstärke als eine Kärntner Kaserne. Alle militärischen Gäste und Unterstützer sind jedoch in umliegenden Hotels untergebracht. In Kasernen wäre dies aktuell infrastrukturell nicht möglich – das freut vor allem regionale Beherbergungsbetriebe, deren Betten gefüllt sind.