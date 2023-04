Der Hochwasserschutz als „Spiel auf Zeit“

Familien, Flüchtlinge, Windräder, Öffis: Mit all diesen Themen machen Salzburgs Parteien Wahlkampf. Doch ein genauso wichtiges Thema findet sich auf keinem Wahlplakat: der Schutz vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Murenabgängen. Kein Bezirk ist in den vergangenen Jahren so stark von den Naturgewalten betroffen gewesen wie der Pinzgau. Erst eineinhalb Jahre sind vergangen, nachdem ein Hochwasser enorme Zerstörungen hinterließ - vor allem den Oberpinzgau traf es schwer.