Frau übergab Geld und Gold an falsche Polizisten

Übergabe in Wiener Neustadt

So begab sich die Pensionistin nach Wiener Neustadt und über Bargeld und Gold im Wert von mehr als 50.000 Euro an einen der Täter, der zu Fuß zum Übergabeort kam. Als die Frau später ihre Tochter kontaktierte, flog der Betrug auf und sie erstattete Anzeige.