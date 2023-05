Volles Programm für das Pfingstwochenende

Wer lieber zu elektronischer Musik tanzt, kann dies am Samstag beim Donau Day Rave unter der Schwedenbrücke ab 15 Uhr tun. Nachmittags tanzen kann man auch am nächsten Tag, sogar mit grandioser Aussicht über die Stadt bei Kein Sonntag ohne Techno ab 16 Uhr am Cobenzl im 19. Bezirk.