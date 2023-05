Pflege: 120-Millionen-Entlastungspaket präsentiert

„Es hat noch keine Legislaturperiode gegeben, wo so viel in der Pflege weitergebracht wurde wie in diesem letzten Jahr“, zeigte sich Wöginger zufrieden. Alle Punkte des ersten Teils der Pflegereform seien bereits umgesetzt oder in Umsetzung, nun folge knapp ein Jahr später „das zweite große Paket zum Themenbereich Pflege“, sparte ÖVP-Klubobmann August Wöginger beim gemeinsamen Pressefoyer mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) nicht mit Superlativen.