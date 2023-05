Erste Spielszenen zu „Lords of the Fallen“

Wer sich an Videospielen gerne die Zähne ausbeißt, bekommt neues Frust-Futter: „Lords of the Fallen“ heißt der geistige Nachfolger des gleichnamigen, bereits 2014 erschienenen Action-Rollenspiels, das mit fordernden Kämpfen zum Aufregen und nach vielen Mühen auch Abreagieren lädt. Jetzt gibt es erste Spielszenen - und einen Veröffentlichungstermin.