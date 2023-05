Lange Ermittlungen zur Klärung kurzer Keilerei

Ein 22-jähriger Deutscher aus dem Bezirk Braunau begab sich am 29. April zwischen 3 Uhr und 4 Uhr auf den Nachhauseweg von einem Wiesenfest in Hochburg-Ach. In der Athalerstraße in Duttendorf beim dortigen Zugang zum Wiesenfest nahm der 22-Jährige laut seinen Angaben drei junge Männer jeweils im Alter von etwa 20 bis 24 Jahren wahr, die im Bereich der dortigen Kapelle standen.