Chauffeur für Bankräuber: Jungpapa kommt bald frei

Da soll einer behaupten, die österreichische Justiz wäre nicht ausdauernd! Sechs Jahre ist es her, dass die Raiffeisenbank in Schiefling am Wörthersee ausgeraubt wurde. Die Täter sind äußerst brutal vorgegangen: „Sie schrien Überfall, Tresor, Geld her und haben dem Angestellten die Waffe an den Hinterkopf gedrückt“, schildert Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse. Die Haupttäter wurden nach und nach geschnappt und brummen bis zu sieben Jahre Haft ab; der jüngste Helfer wurde als letzter Komplize am Dienstag von Richter Uwe Dumpelnik am Landesgericht Klagenfurt verurteilt.