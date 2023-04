Bankräuber bestellten sich zur Flucht ein Mietauto

Märchenstunde oder nicht? Was der 26-jährige Bosnier am Landesgericht Klagenfurt erzählt, klingt fast zu zufällig, um wahr zu sein - aber das müssen letztlich Schöffen und Richter beurteilen. Fest steht, dass die Raiffeisen-Filiale in Schiefling am Wörthersee am 16. November 2017 brutal ausgeraubt worden ist. Zwei maskierte Männer hatten dem Bankangestellten aufgelauert, ihn mit einer Waffe bedroht und ihn gezwungen, den Safe zu öffnen. „Sie schrien Überfall, Tresor, Geld her und haben ihm die Waffe an den Hinterkopf gedrückt“, schildert Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse das Vorgehen der Täter.