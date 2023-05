Nach Messerattacke in Wien: Täter in NÖ gefasst

Opfer erlitt tiefe Schnittwunden

Der 74-Jährige kam Sonntagfrüh in die Wohnung seiner 58-jährigen Ex-Lebensgefährtin, griff sie mit einem Pfefferspray an und drohte, sie umzubringen. Danach griff der Mann das Opfer mit dem Messer an. Nachbarn wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Beamte der Inspektion Trillergasse leisteten der verletzt im Stiegenhaus gefundenen Frau Erste Hilfe, bevor sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 58-Jährige hatte teils tiefe Schnittwunden an verschiedenen Körperstellen erlitten, war aber nicht in Lebensgefahr.