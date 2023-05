Babler: „Schau ma mal, ob es einen Parteitag gibt“

In der SPÖ geht es Schlag auf Schlag. Zunächst waren die Mitglieder am Wort, die sich in einer Befragung knapp für Hans Peter Doskozil als Nummer eins ausgesprochen haben. Dann folgte Noch-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die am Dienstagvormittag erwartungsgemäß bekannt gegeben hat, beim nächsten Parteitag nicht mehr zu kandidieren. In diesen Stunden stellen Parteipräsidium und -vorstand die nächsten Weichen. Bereits beim Eintreffen im SPÖ-Parlamentsklub gab es einige bemerkenswerte Ansagen.