Das sagt Tirols SPÖ-Chef Dornauer zum roten Krimi

„Das Ergebnis ist angesichts der Stimmung, die wir in den letzten Wochen unter unseren Mitgliedern erlebt haben, nicht überraschend“, erklärt Dornauer in einem schriftlichen Statement. Alle drei Kandidaten würden wichtige Teile innerhalb der „sozialdemokratischen Familie“ abdecken. „Hans Peter Doskozil möchte ich zum Erfolg und zu Platz eins im Rahmen unserer Mitgliederbefragung gratulieren“, so der Chef der Tiroler SPÖ weiter.