Nur Platz drei: War‘s das jetzt für Rendi-Wagner?

SPÖ-Parteichefin Rendi-Wagner: Eine Ära voller Missverständnisse

Die Periode Rendi-Wagners an der Spitze der SPÖ dürfte als ein großes Missverständnis in die Parteigeschichte eingehen. Die Quereinsteigerin griff vor fünf Jahren zu, als niemand wollte, doch wurde die Partei mit der studierten Medizinerin nie so recht warm. Misserfolge bei Wahlen taten ihr Übriges, Rendi-Wagners Sessel ständig am Wackeln zu halten.