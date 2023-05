Fahrerflucht: Alkolenker (84) rammte Frau und Kind

Glück im Unglück hatte ein 8-jähriger Bub und eine 31-Jährige am Samstag. Ein alkoholisierter Autofahrer ignorierte eine rote Ampel und kollidierte mit den beiden Fußgängern am Zebrastreifen in Spittal an der Drau. Doch anstatt anzuhalten und zu helfen, ergriff der Alkofahrer die Flucht.