Lugner: So steht es um die Liebe zum „Täubchen“

Am Wochenende hat Richard Lugner gemeinsam mit seinem „Täubchen“ nicht nur bei der Premiere von „Dialogues des Carmélites“ in der Staatsoper, sondern auch bei einem Empfang auf der Dachterrasse der Wiener Staatsoper. Doch auch, wenn‘s so ausschaut: Das Liebes-Glück ist dem Society-Baumeister nicht hold.