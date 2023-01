Lugner hat vorm Opernball ein neues „Täubchen“

„Bin immer noch nicht gesund“

Der Stargast von Richard Lugner am Opernball wird zwar erst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Lugner City in Wien bekannt gegeben, doch soviel ließ der Baumeister am Sonntag durchblicken: „Sie kommt aus Hollywood.“ Mörtel selbst laboriert indes weiter an einer Bronchitis. „Ich bin immer noch nicht gesund“, meinte der Baumeister. Bis Donnerstag sollte er aber wieder fit sein.