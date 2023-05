Passau: Krähen attackierten Radfahrerin - Spital!

Kopfbedeckung wird empfohlen

Wer sich also in Waldgebieten aufhält, wo viele Greifvögel brüten, sollte darauf achten, den Nestern nicht zu nahezukommen. Auch das Tragen einer Kopfbedeckung sei sinnvoll. In manchen Gebieten seien auch Hinweisschilder im Umkreis einiger Horste angebracht, die vor möglichen Attacken warnen, sagt Stefanie Bernhardt, Sprecherin des deutschen Landesbunds für Vogel- und Naturschutz. Wälder generell zu meiden, sei unnötig, da sich nur wenige Vögel angriffslustig verhielten.