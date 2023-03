Krähen dürfen nicht als Lockvögel in Falle sitzen

Lockkrähe erleidet schwere Angst

Das Tierschutzgesetz verbietet es, einem Tier ungerechtfertigt Leiden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen; das gilt auch für die Haltung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd eingesetzt werden. Einer Krähe werden durch die Haltung als Locktier in der nordischen Krähenfalle (Ausmaß: 200 x 300 cm bei 195 cm Höhe) aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Beraubung der Fluchtmöglichkeit Leiden zugefügt. Da die Lockkrähe nicht vor Fressfeinden fliehen kann, erleidet diese auch schwere Angst. Im Ergebnis ist die Verwendung einer lebenden Krähe als Locktier in der nordischen Krähenfalle ohne Zufügung von Leid im Sinne des Tierschutzgesetzes nicht möglich. Ein Betrieb der Falle mit Locknahrung und Lockattrappen wäre jedoch möglich, was auch im Informationsblatt des Oö. Landesjadgverbandes beschrieben wird.