Mit viel Herz, Gefühl und Kompetenz zum Erfolg

„Ihr offenes Ohr für Anliegen und Sorgen von Tierbesitzern und ihre Herzlichkeit haben sicher beim Erfolg mitgespielt", betont eine Stammkundin, die damals am 25. Februar ebenfalls geduldig in der langen Schlange bei der Eröffnung des neuen Perro-Shops im XXL-Format in der Klagenfurter St. Veiter Straße angestanden hat. Die sympathische und hübsche Villacherin hat in Zeiten von Verkaufsketten, die den Tierfachmarkt erobern, trotzdem expandieren können. Was 2015 mit einem kleinen Geschäft am Klagenfurter Kardinalplatz angefangen hat, wurde nun zur Erfolgsgeschichte.