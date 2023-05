Lastwagen erfasste Radfahrer in Lauterach

Am Montagmorgen um 8.45 Uhr kam es in Lauterach zu dem folgenschweren Unfall. Ein Lkw war auf der L190 unterwegs, als der Fahrer rechts einbiegen wollte. Dabei dürfte der Fahrer einen Radfahrer, der rechts vom Lkw unterwegs war, übersehen haben. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.