Farb-Attacke von Klimaaktivisten: „Land stirbt!“

Ähnliche Attacken auf andere Brunnen

Die Aktivisten der Klimagruppe „Ultima Generazione“ hatten Anfang Mai eine schwarze Flüssigkeit in den Bernini-Brunnen auf der Piazza Navona im Herzen Roms geschüttet. Damit wollten sie „ein Zeichen setzen für die schwarze Zukunft, die die Menschheit erwartet“, sagten sie. Als die Polizei eintraf, wurden die vier Aktivisten abgeführt, berichteten italienische Medien. Drei junge Aktivisten hatten im April die gleiche Flüssigkeit in den sogenannten Barcaccia-Brunnen am Fuße der Spanischen Treppe in Rom geschüttet. Außerdem hatten sie davor die Fassade des Senats mit Farbe beschmiert.