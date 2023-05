Gecko aus Madagaskar reiste im Blumentopf an

In Blumen versteckt

Die Erklärung liegt - für einen Experten wie Stangl - auf der Hand: Nur auf Madagaskar gibt es Geckos mit dieser besonderen Färbung. Die kleine Echse dürfte Gefallen an den Bromelien gefunden haben, es sich zwischen den duftenden Blüten gemütlich gemacht haben - und dann von Madagaskar nach Oberwart mitgereist sein. Als die Frau dem Profi dann noch ein Bild schickte, war seine Vermutung bestätigt. Sogleich fuhr Stangl los in Richtung Burgenland und holte das herzige Tierchen ab. Und war erstaunt über dessen Allgemeinzustand: „Es hat die Reise bestens überstanden, ist ein richtiger Wonneproppen.“