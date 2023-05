Radfahrer stürzt Böschung hinunter

Mit Freunden war der Radler am späten Freitagnachmittag auf einer Straße in der Gemeinde unterwegs. Auf seinem Herrenfahrrad fuhr er zu schnell auf der steilen Straße. Als er eine Kurve links nehmen wollte, kam er von der Straße ab, rutschte in Richtung des Hangs und stürzte acht Meter eine steile Böschung hinunter. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ein Alkoholtest zeigte dann: Der Mann hatte 0.92 Promille im Blut.