Unwetter in Italien: 15.000 Menschen obdachlos

"Auf jeder Straße gibt es mindestens sechs Erdrutsche“

Die meisten Bürger der von Überschwemmungen gefährdeten Gemeinde Sant‘Agata sul Santerno suchten Zuflucht in Unterkünften für Evakuierte, die im nahe gelegenen Massa Lombarda und Lugo eingerichtet wurden. „Auf jeder Straße gibt es mindestens sechs Erdrutsche, die Geografie der Gegend hat sich verändert“, so Monica Rossi, Bürgermeisterin der 6800 Einwohner zählenden Gemeinde Mercato Saraceno in der Provinz Forlì-Cesena. In mehreren Teilen der Gemeinden ist die Strom- und Gasversorgung unterbrochen worden, Telefon und Internet funktionieren kaum. „Wir versuchen, mit unseren Bürgern ein wenig über soziale Medien zu kommunizieren, aber das ist nicht einfach.“