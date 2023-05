Fitte Grazer Polizisten beendeten Fluchtversuch

Seine Umhängetasche hatte der Jugendliche zuerst über die Lärmschutzwand geworfen. Als sie sicher gestellt wurde war auch nachvollziehbar, warum: Darin befanden sich Cannabis (geringe Menge), Tabakwaren sowie ein Springmesser. Bei einer Überprüfung des auf ihn zugelassenen Mofas stellten die Beamten schließlich auch noch technische Manipulationen am Fahrzeug fest, woraufhin dem jungen Mann die Kennzeichen abgenommen wurden. Der 17-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Graz (Suchtmittelgesetz) sowie wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen an die BH Graz-Umgebung angezeigt.