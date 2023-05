Beste Stimmung: Hier ist für Langeweile kein Platz

In der Ostbucht wuselte es auch am Freitag. Aus ganz Kärnten kamen Besucher an den wunderschönen Wörthersee, um die Seele am Alpen Adria Hafenfest baumeln zu lassen. Besonders beliebt ist die Veranstaltung aber bei den Kindern. Im Spieleland können sich die Kleinen von Früh bis Spät auf den Hüpfburgen, Karussellen, beim Rodeo oder beim Tischtennisspielen austoben. Natürlich durfte auch das Kinderschminken heuer nicht fehlen.