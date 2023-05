Statt Geld und Schmuck warteten Polizisten

Auf frischer Tat ertappt

Um einer Haftstrafe zu entgehen, müsste eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro beglichen werden, welche die Rentner in Form von Geld, Schmuck und anderen Wertgegenständen bezahlen könnten. Ein Polizist würde dann alles direkt an der Wohnadresse des Ehepaares abholen kommen. Die Ebenthaler stimmten dem zu und vereinbarten mit der vermeintlichen Polizistin für Nachmittag einen Termin - alarmierte über Notruf aber auch die Polizei.