Künstler hilft den Ärmsten in Griechenland

Burgenländer im Dienst der guten Sache

Und so kam der Salzburger mit dem bekannten Universalkünstler Rudi Treiber aus Neusiedl ins Gespräch. Denn Treiber ist bekennender Griechenlandfan und Autor des Buches „Mein verrücktes Griechenland - vom Rucksacktouristen zum Olivenhainbesitzer“. Es dauerte nicht lange und die Idee für einen Benefizabend war geboren. Im Restaurant „Sokrates“ in Wien erzählte der Künstler Geschichten von seinen Reisen nach Griechenland und spielte Lieder. Die zahlreich erschienen Gäste dankten es mit einer freiwilligen Spende. Die stattliche Summe verwendet die „Griechenlandhilfe“ nun, um das Behindertenwohnheim in Lechena mit Handschuhen, Desinfektionsmittel oder Waschpulver zu versorgen.