60 Euro pro Kind: Ist das genug?

Nach wochenlanger Kritik von Caritas, Rotem Kreuz & Co. und großem medialen Druck seitens der „Krone“ wurde am Mittwoch von Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) ein neues Paket für Armutsbetroffene vorgelegt. 240.000 Kinder in Not werden davon profitieren. 60 Euro pro Monat Unterstützung gibt es bis Ende 2024 (genaue Details siehe Infobox unten).