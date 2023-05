Slowene Rogelj verlässt WSG Tirol im Sommer

Fußball-Bundesligist WSG Tirol muss ab Sommer ohne Zan Rogelj auskommen. Der 23-jährige Slowene wechselt nach Saisonende zum belgischen Erstligisten RSC Charleroi, der in der Jupiler Pro League aktuell auf Platz neun liegt. Der Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison bei 28 Ligaeinsätzen auch dreimal traf, kehrt Tirol nach drei Jahren den Rücken. In dieser Zeit schaffte er auch den Sprung ins slowenische Nationalteam, für das er bisher dreimal im Einsatz war.