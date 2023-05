Willi als Post-Zusteller: „Übt er für neuen Job?“

„Mit dem Lastenrad habe ich gestern Post an Innsbrucker Geschäfte zugestellt“, schreibt er zu dem Foto, das er auf seiner Seite veröffentlichte. Willi begrüßt im Begleittext die „emissionsfreien Zustellungsformen“ per Rad oder per E-Fahrzeug: „Noch im Laufe dieses Jahres werden etwa in Innsbruck alle Dieselfahrzeuge der Post durch E-Fahrzeuge ersetzt. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Mobilitätswende, den ich natürlich sehr begrüße“, schreibt der Stadtchef.