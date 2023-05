„Wer stoppt die Wohlstandskiller“?

Da werde etwa die Idee propagiert: „Arbeiten wir nur mehr 32 Wochenstunden - und das, wo wir zugleich 200.000 offene Stellen haben. Und die werden auch noch um vieles mehr, weil wir in die Demographie-Falle tappen. Es werden uns 300.000 Leute in den Betrieben fehlen. Mehr Wohlstand durch weniger Arbeit? Das Gegenteil ist der Fall: Die fehlenden Mitarbeiter werden zum Wohlstandskiller Nr. 1. Wir sollten in allen Altersstufen, auch bei den Jung-Pensionisten, dafür sorgen, dass die Freude an der Leistung erhalten bleibt - und auch die Netto-Entlohnung adäquat ist.“