Klimaaktivisten kleben vor Schwarzenegger-Gipfel

Der Klimagipfel „Austrian World Summit“ von Arnold Schwarzenegger (75) hat am Dienstag in Wien unter dem Protest von Umwelt-NGOs begonnen. Die Aktivisten der Letzten Generation Österreich demonstrierten, mit Schildern bewaffnet, um 8.45 Uhr im Bereich des Heldentors am Burgring in Wien. Nun haben sie ihre Protest-Aktion auf den Wiener Ring verlagert, wo sie sich abermals auf die Straßen kleben. Auch eine Gruppe von „Fridays For Future“ schloss sich der Demonstration an. Die Straßenblockade wurde von der Polizei Wien gegen 10 Uhr wieder aufgelöst.