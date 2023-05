„Der Papa hat von oben ein bisschen mitgeholfen“

Den Anzug tauschte er gegen ein Arbeitsoutfit. So legte mit Florian Leitgeb der Turnierdirektor des Tennis-Events in Mauthausen Sonntagabend nach Ende des brutto 5:40 Stunden dauernden Finales Medjedovic – Misolic (6:2, 6:7, 6:4) beim Abbau erneut selbst Hand an. Erleichtert! War Auflage 2 des ATP-100-Sandplatz-Challengers doch eine Challenge, musste das Finale Regen-bedingt zweimal lange unterbrochen werden. „Wildeste Sachen waren Thema: Fertigspielen in Mauthausens Halle, in einer Sandhalle in Linz, gar nicht fertigspielen – oder erst am Montag“, so der Sohn des 2022 plötzlich verstorbenen Muster-Machers Ronnie. Flo ergänzt: „Am Ende haben wir’s doch draußen durchgebracht, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Mein Papa hätte am Samstag Geburtstag gehabt – ich glaub’, er hat von oben ein bisschen mitgeholfen!“ Der 30-Jährige dankte allen Helfern, zog positiv Bilanz.