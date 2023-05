Warum das heurige Frühjahr ins Wasser gefallen ist

Was ist da los? Im Mai lagen wir doch oft schon im Bikini im Bad, schmierten gegen Sonnenbrand? „Das ist sicher ein Frühling, wie wir ihn schon lange nicht mehr hatten“, räumt Steffen Dietz, Experte bei Ubimet, ein. „Unterkühlt, viel zu nass. Er fällt im Wortsinn ins Wasser.“ Was aber auch Vorteile hat: „Gerade in der Oststeiermark oder im Süden ist es ja oft massiv zu trocken; jetzt werden die Speicher aufgefüllt. Die Natur freut sich, die Grundwasserpegel steigen.“