So feiern Salzburger Promis Muttertag

Beim Thema Nachwuchs geben sich die Promis meist bedeckt. Nicht so zum Muttertag. Da platzen vor allem die Mamas vor Stolz aus allen Nähten, wie Dirigentin Elisabeth Fuchs: „Den Muttertag verbringe ich mit meinen Kindern Hannah und Michael und meiner Mutter. Wir gehen gemeinsam schön essen und machen einen kleinen Ausflug: je nach Wetter besuchen wir einen Escape-Room, gehen in den Zoo oder fahren mit der Zahnradbahn auf den Schafberg. Hauptsache wir unternehmen was zusammen.“