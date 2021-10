Im Doppelpack hält’s besser

„Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl den Betrieb langsam in die zweite Generation zu führen“, so der stolze Papa. „Wir werden aber noch eine Weile gemeinsam in der Backstube stehen“, wirft Anna Berger ein. “Papa bringt die Tradition mit, ich das kosmopolitische Flair“, so die 26-Jährige, die ihre Ausbildung in der renommierten Pariser Patisserieschule Le Cordon Bleu absolviert hat. Süße Aussichten für die Zukunft.