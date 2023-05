Eine Gesellschaft, die nicht leidet

Er ist einer der bedeutendsten Filmemacher unserer Zeit, zumindest der vergangenen 30 Jahre, das Enfant terrible des Autorenfilms schlechthin. Mit seinen Filmen wie „Breaking the Waves“, „Dancer in the Dark“ und „Idioten“ schrieb er Filmgeschichte. Lange galt er als das Wunderkind von Cannes, bis er sich ausgerechnet auf jenem Filmfestival bei einer Pressekonferenz um Kopf und Kragen redete, als er ironisch meinte, er könne Hitler verstehen. Was als launig provozierendes Gedankenspiel gedacht war, entglitt Lars von Trier, der mit Sicherheit eines nicht ist, nämlich ein Nazi, immer mehr. Cannes ließ ihn fallen, erklärte ihn zur Persona non grata. Diese irrwitzige Selbstzerstörung einer gesamten Karriere binnen weniger Minuten ist auf Youtube bizarr dokumentiert. Das war 2011. Freilich, Cannes hat Von Trier zwischenzeitlich verziehen, und die intellektuellen Kinogeher halten ihm bis heute die Treue, aber der Mann selbst ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das hat allerdings nichts mit Cannes zu tun, sondern mit seinen lebenslangen Depressionsschüben, der Alkoholsucht und der nun evidenten Erkrankung an Parkinson.