Nach Autounfall: Oberwarter rettet Katze das Leben

Empathie kann Leben retten, auch bei Tieren. So geschehen am Mittwoch in Oberwart. Daniel Kucera (30) war gegen Mitternacht mit seinem PKW auf dem Heimweg, als er mitten auf der Straße eine regungslose Katze entdeckte: „Sie lag verletzt in einer Blutlache, war offenbar angefahren worden“, erzählt der Besitzer einer Autowerkstatt.