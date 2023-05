Milieustreit ist jetzt Fall fürs Schöffengericht

Die brutale Art und Weise, mit welcher die beiden Angeklagten im Januar ihr Opfer gequält haben sollen, lässt einen unwillkürlich an einen Mafiafilm denken. Es geht um das Verbrechen der absichtlich schweren Körperverletzung. Laut Aussagen des Opfers war es zwischen ihm und dem 38-jährigen Erstangeklagten in dessen Wohnung zum Streit gekommen. Dabei hatte der Angeklagte dem türkischen Landsmann nicht nur ins Ohr gebissen, sondern auch mit Eisenstange und Schraubzwinge malträtiert. „Er schuldete mir ein paar tausend Euro. Als er mir in der Wohnung sagte, dass ich das Geld nicht zurückbekomme, wurde ich wütend“, räumt der mehrfach vorbestrafte 38-Jährige im gestrigen Prozess ein. Die Aggression sei zudem vom vermeintlichen Opfer ausgegangen - „da hatte ich Angst um meine Familie, also verteidigte ich mich“.