Ein Jahr, 100 Prozent | Österreich extrem

Ein Jahr, 100 Prozent. Es war in der stickigen Grazer List-Halle vor genau einem Jahr. Corona noch ein großes Thema, aber der ziemlich frischgebackene Bundeskanzler Nehammer schleuderte in den Parteitags-Saal: „So viele in einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren - aber jetzt kümmert es uns nicht mehr“. Nicht bekannt ist, wie hoch die Quote jener Delegierten und Gäste ist, die sich an diesem Tag mit Corona infizierten. Bekannt ist dagegen, mit welcher Quote Nehammer zum neuen Parteichef gewählt wurde: 100 Prozent! So viel hatte keiner zuvor erreicht, kein Wolfgang Schüssel, der in Graz eine zündende Rede hielt, nicht einmal Sebastian Kurz, der dortselbst einen eher müden Bühnenauftritt hinlegte. Als Beobachter konnte man sich damals angesichts der so zur Schau getragenen Hinwendung zu Nehammer nicht des Eindrucks erwehren, da schreie man so laut im symbolischen Wald, um sich nicht noch mehr - vor der Zukunft - fürchten zu müssen. Vor der Zukunft fürchten sich die Türkis-Schwarzen allerdings auch ein Jahr später. Die Nehammer-Bilanz gilt als durchwachsen. Einerseits attestiert man ihm, er arbeite solide, andererseits sehen ihn viele als wenig mitreißenden, wenig modernen Politiker. Für viele auch in der Partei ist er mehr Mitterlehner als Kurz, was gar nicht wenige mehr als Kompliment denn als Kritik verstanden haben wollen. Mehr Mitterlehner - das gilt freilich auch für die Zustimmung in der Bevölkerung. Von den Kurzschen 37 Prozent ist die Nehammer-ÖVP meilenweit entfernt. Aber bis zu den Wahlen, versichert der Bundeskanzler, vergehen ja noch eineinhalb Jahre. Da kann sich viel drehen. Man wird sehen.