„Übernahme des Tippeler war unser Herzenswunsch“

Das Traditionsgasthaus Tippeler in Schwaz in Tirol hat neue Pächter gefunden. Der frühere Chefkoch wagte mit seiner Frau den Sprung in die Selbstständigkeit. Der „Krone“ erklären sie ihre Beweggründe für diesen mutigen Schritt. Aufhorchen lassen sie mit der Ankündigung, die Preise zu senken.