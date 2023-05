Mit dem Salz in der Suppe durch den Frühling

Bevor es bald zahlreiche Besucher im Sommer in die drei Bundesländer übergreifenden acht Regionen zwischen Bergen und Seen zieht, will man mit dem kulinarischen Erlebnis „Salz in der Suppe“ die Saison eröffnen. Und dieses ist gekommen, um zu bleiben. Heuer dominieren den „Menüplan“ Zutaten, die Region und Küche geprägt haben. Allen voran das Salz. Wasser und Fisch dürfen natürlich nicht fehlen. Schließlich kann man mit mehr als 75 glasklaren Seen auf eine lange Tradition in Fischfang und -zucht zurückblicken. Damit sich Gäste durch die heimischen Schätze verkosten können, haben rund 120 Kulinarikbetriebe und -Produzenten eigene Rezepte kreiert. Wer an einem der Tische jetzt Platz nimmt, kommt auch in den Genuss der zartschmelzenden Salzflocken Bad Ischler Salzart: handgeschöpftes Natursalz à la Fleur de Sel aus den Salinen. In Bad Ischl im Weinhaus Attwenger darf es zum Beispiel schon bei der Vorspeise bei Bio-Brot, Sennenbutter und Schnittlauch die Hauptrolle spielen.