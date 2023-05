Steiner wollte sein eigenes Buch nicht lesen

Anfang des Jahres hat Günther Steiner sein eigenes Buch herausgebracht. In „Surviving to drive“ gewährt der Südtiroler einen Einblick in seine Arbeit als Haas-Teamchef und schildert, mit welchen Problemen er in seinem Alltag zu kämpfen hat. Selbst wollte er das Endprodukt allerdings nicht lesen.